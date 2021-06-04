В жертву ПМЭФ принесли концерты «Арии», «Касты», ЛСП и Wildways

04.06.2021
Как говорится в сообщении комитета в соцсети «ВКонтакте», благоприятная эпидемиологическая обстановка позволила Петербургу провести в июне три крупных события, в том числе ПМЭФ, Евро-2020 и «Алые паруса».
«Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку, городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий. В связи с этим совместно с организаторами принято решение о переносе концертов, запланированных на период проведения данных мероприятий», — говорится в сообщении.
Все концерты обязательно состоятся, заверили власти Северной столицы. Новые даты проведения выступлений при этом не уточняются.
Фестиваль «Алые паруса» запланирован на 25 июня. Матчи Евро-2020 в Петербурге состоятся с 16 июня по 2 июля, напоминает «Культуромания».