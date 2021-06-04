Актер Одесского театра музкомедии Николай Завгородний умер в 68 лет от коронавируса

04.06.2021
Народный артист Украины, солист Одесского академического театра музыкальной комедии Николай Завгородний скончался в Одессе из-за осложнений после перенесенной им инфекции коронавируса.
Смерть актера наступила 3 июня. Актер боролся с болезнью более двух месяцев.
Завгородний проработал в театре более 40 лет. Коллеги называют его колоритным и талантливым актером, обладавшим большим чувством юмора. Актер также был председателем профсоюзного комитета, защищал права коллектива театра.
«Дорогой дядя Коля, как мы будем без ваших синих, как море глаз, улыбки, голоса? Нет слов, чтобы передать эту ужасную боль», — пишут коллеги умершего актера.
Церемония прощания с Николаем Завгородним пройдет 5 июня у входа в здание Одесского академического театра музыкальной комедии.
Николай Завгородний родился в 1953 году. Окончил ГИТИС в 1980 году, затем начал работать в Одесском театре музыкальной комедии.
Фото: страница Николая Завгороднего в Facebook