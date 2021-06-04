В Москве открывается фестиваль «Theatrum 2021»

Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Смотр посвящен взаимодействию театров и музеев. Торжественное открытие мероприятия состоится в пятницу в Новом Манеже.

Проект был инициирован Благотворительным фондом Владимира Потанина, Институтом театра и образовательным проектом фестиваля «Золотая маска» в 2018 году. Впервые фестиваль был проведен весной 2019 года.

«Theatrum» с самого начала состоял из трех частей, в том числе лаборатории по исследованию способов создания музейно-театральных проектов, смотра реализованных музейно-театральных постановок и деловой программы, рассказали в пресс-службе.