Игравший горцев советский актер Абдурашид Махсудов умер в 86 лет

Об этом сообщили в министерстве культуры Дагестана.

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Абдурашид Махсудов скончался 2 июня.

«Ушел из жизни прекрасный человек, ветеран театра, педагог, актер Абдурашид Гасанович Махсудов», — говорится в некрологе, который был опубликован ведомством в Facebook.

Абдурашид Махсудов родился в селении Цилинг Курахского района Дагестанской АССР 22 июля 1934 года. Окончил ГИТИС.

Принимал участие в сценах боев во время экранизации балета Большого театра «Ромео и Джульетта». Одним из учебных отрывков Махсудова был образ Меркуцио, оцененный комиссией во главе с главным режиссером Вахтанговского театра Рубеном Симоновым.

В 1955 году Махсудов стал актером Лезгинского музыкально-драматического театра.

В кино актер стал сниматься с 1959 года. Сыграл роли в фильмах «Тучи покидают небо», «Горянка», «Сказание о храбром Хочбаре», «Трамида», «Шамиль» и «Гибель Отрара».

Фото: kino-teatr.ru