Актер и каскадер Андрей Погребинский умер в 45 лет

Об этом сообщает Пятый канал по информации матери артиста.

Андрей Погребинский скончался в Санкт-Петербурге, где родился и вырос. Причины его смерти не сообщаются.

Будущий актер с детства занимался спортом. В кино Погребинский начал сниматься десять лет назад как каскадер. Отличался высоким ростом — около двух метров. На съемках его заметили и начали приглашать на эпизодические роли.

Принял участие в таких фильмах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Гончие», «Морские дьяволы».

В 2015 году сыграл одну из главных ролей в историческом сериале «Дружина», повествующем о событиях в Новгородской Руси.

В 2020 году Погребинский получил главную роль в сериале «Ментозавры», где сыграл капитана полиции Владимира Доценко.