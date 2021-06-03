Юбилей Бунина в Орле отметили открытием передвижной выставки

Презентация выставки «Иван Алексеевич Бунин» состоялась 2 июня, сообщили в Минкультуры РФ.

Также прошло пленарное заседание выставочно-просветительского мероприятия, посвященного 150-летию со дня рождения писателя.

В экспозиции передвижной выставки представлены материалы Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного архива Российской Федерации, а также частных коллекций.

В ходе открытия пленарного заседания, посвященного творчеству И.А. Бунина, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Александр Воронко упомянул мероприятия, организованные в Липецке и Ельце при подготовке к празднованию юбилея писателя, рассказав о работе в текущем году.

В тематических мероприятиях также приняли участие директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, заведующая отделом культуры российского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН Татьяна Марченко, директор Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева Вера Ефремова, ректор ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» Евгения Герасимова и другие.

Фото: Минкультуры РФ