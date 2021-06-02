Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля отметит в 2021 году 100-летие со дня основания. Программу юбилейных событий, подготовку к открытию музейного центра «Московский дом Достоевского» и текущую деятельность учреждения обсудили в ходе рабочей встречи министр культуры РФ Ольга Любимова и директор музея Дмитрий Бак.

Как сообщил Бак, «Музейный центр «Московский дом Достоевского» откроется в ноябре 2021 года. В доме, где писатель провел детские годы, с 1928 года работала мемориальная квартира его семьи. «Музей разместится на трех этажах здания, будут впервые представлены реликвии из коллекции А.Г. Достоевской, экспозиция будет посвящена всемирному значению русского классика», — рассказал Бак.

Министр культуры отметила, что Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля играет важную роль в деле популяризации отечественного литературного наследия. По ее мнению, расширение выставочных пространств музея является одним из приоритетов работы.

В свою очередь Бак рассказал о подготовке к открытию многоцелевого фондово-экспозиционного комплекса «Морозовский квартал».

«Появление данного музейного комплекса позволит создать несколько фондовых экспозиций: Музей детской литературы, Музей книжной культуры, а также Музей звучащей литературы, поскольку в наших фондах - крупнейшая в стране коллекция архивных аудиозаписей голосов Льва Толстого, Гумилева, Есенина и многих других писателей. Безусловно, этот объект станет одним из градообразующих объектов нашей столицы», - пояснил директор ГМИРЛИ.

В ходе встречи участники также обсудили реализацию проекта по созданию выставочного центра «Десять веков российской словесности» на Арбате, где планируется представить первую в истории страны музейную экспозицию, охватывающую все эпохи развития русского языка и отечественной литературы.

Фото: Минкультуры РФ