Хабенский вступил в коллаборацию с платформой IVI

Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

В рамках сотрудничества с IVI актер Константин Хабенский подготовил подборку любимых фильмов для сервиса. В ближайшее время он выступит в медийных компаниях бренда, цель которых — помочь зрителям лучше сориентироваться в мире кинематографа.

По словам Хабенского, быть артистом — значит, не просто творить, живя для себя. «Актер в любом случае играет для зрителя», — подчеркнул он.

По понятным причинам сегодняшняя жизнь перетекла в онлайн, с этим невозможно не считаться, отметил Хабенский. «IVI же одержим кино, живет только им и держит марку, бережно относясь к произведениям искусства, которые предлагает зрителям, а также учитывает их запросы, интересы, возраст», — отметил актер.

Артист вместе с сервисом будет делать интересный совместный проект, который поможет пользователям IVI лучше ориентироваться в мире кино и наслаждаться просмотром фильмов, поделился Хабенский. В рамках сотрудничества он подготовил подборку своих любимых фильмов, опубликованную на сайте онлайн-сервиса.

Фото: кадр из х/ф «Небесный суд»