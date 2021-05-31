Актер театра и кино Филимон Сергеев умер в 79 лет

О смерти артиста сообщает Пятый канал.

Как стало известно, артист был найден мертвым в своей московской квартире на Верхней Красносельской улице. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено .

По некоторым данным, актер умер по естественным причинам за три часа до того, как в его квартиру прибыла бригада медиков.

Филимон Сергеев родился в Москве 28 июля 1941 года. Поступил в Школу-студию МХАТ, однако ушел из нее после двух с половиной лет учебы.

Одно время обучался во ВГИКе на режиссерском факультете, однако ушел и оттуда. С 1963 года сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах.

Самыми известными стали его роли в таких картинах, как «Две судьбы», «Женитьба Бальзаминова», «Рысь выходит на тропу», «Россия молодая». Стал автором нескольких сборников стихов и книг прозы.