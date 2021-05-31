«Культура» составила рейтинг популярности поэтов в России

Акция приурочена ко дню рождения А. С. Пушкина, которое отмечается 6 июня.

Для составления рейтинга использовались оценки на литературных сайтах, результаты социальных опросов, уровень популярности книг авторов в российских книжных магазинах, частота прослушивания произведений поэтов на стриминговых аудиосервисах, количество поисковых запросов в интернете и количество стихотворений каждого поэта, включенных в российскую школьную программу.

По каждой из категорий был составлен топ-10 поэтов, которым присвоили баллы за каждый критерий. После этого эксперты суммировали полученные баллы и составили итоговый рейтинг популярности.

Самым популярным поэтом у россиян по итогам опроса сервиса MyBook стал Сергей Есенин. На втором месте в рейтинге MyBook Александр Пушкин, на третьем — Анна Ахматова.

При этом в опросе «Левада-центра» тройка лидеров распределилась иначе. Пушкин стал лидером, Есенин занял второе место, третье место досталось Лермонтову, Ахматова оказалась на шестом месте.

По результатам народного онлайн-голосования за «100 лучших стихотворений всех времен» на первое место вышел снова Сергей Есенин, на втором месте оказался Владимир Высоцкий, на третьем Пушкин.

По итогам опроса «Русская поэзия и читатель» медиапортала Prosodia самым популярным оказался Иосиф Бродский, следом идет Пушкин, на третьем месте Марина Цветаева.

Обобщив эти и другие критерии анализа, эксперты вывели сводный рейтинг. Первое место в нем занял Александр Пушкин, набравший в сумме 88 баллов. На втором месте оказался народный поэт Сергей Есенин с 71 баллом, на третьем — Марина Цветаева.

В итоговый топ-10 вошли три поэта XIX века (Пушкин, Лермонтов и Некрасов), семь поэтов XX века (Есенин, Цветаева, Маяковский, Блок, Ахматова, Бродский и Высоцкий) и одна представительница современной поэзии — Вера Полозкова, разделившая 10-ю строку с Владимиром Высоцким.

Зарубежные поэты в первую десятку не вошли. Шекспир, Гомер, Гёте и Данте заняли с 13-го по 15-е места, отмечается в сообщении.