Российский пианист Сергей Редькин занял второе место на конкурсе имени королевы Елизаветы

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Международный конкурс имени королевы Елизаветы проводится в Брюсселе ежегодно с 1937 года. Первоначально он имел три номинации — среди скрипачей, пианистов и композиторов. Впоследствии была добавлена четвертая номинация, академический вокал.

Из-за проблем с пандемией коронавируса выступления конкурса этого года шли без зрителей. В зале находились только судьи. В финал международного конкурса прошли шесть музыкантов, в том числе трое россиян. Им предстояло исполнить композицию с оркестром, а также произведение современного композитора по выбору жюри.

Первое место занял француз Джонатан Фурнель, второе — россиянин Сергей Редькин, третье — японский музыкант Кейго Мукава. Еще два россиянина, пианисты Виталий Стариков и Дмитрий Син, заняли пятое и шестое места.

Фото: Минкультуры РФ