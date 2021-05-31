Кинопрокат выходных в России возглавил «Форсаж — 9»

Об этом свидетельствуют предварительные сведения портала kinobusiness.com.

Американский фильм «Форсаж — 9» собрал в период с 27 по 30 мая216,4 млн рублей. Картина вышла в российский прокат 19 мая.

Сюжет продолжает историю о Доминике Торетто, команда которого снова собирается вместе, чтобы помешать преступнику захватить мир. Однако внезапно выясняется, что этот преступник — брат Доминика, которого много лет назад выгнали из семьи. Роли в фильме сыграли Вин Дизель, Джон Сина, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Шарлиз Терон и другие.

На втором месте по кассовым сборам оказался австралийско-американский мультфильм «Кролик Питер — 2». Он собрал 53,1 млн рублей за выходные. Сюжет — продолжение истории о кролике, отправившемся в большой город на приключения, в то время как члены его семьи пытаются вернуть его домой.

В тройке лидеров также американский фильм ужасов «Тихое место — 2». За выходные он собрал 53 млн рублей. Лента повествует о борьбе за жизнь семьи Эбботт.

Фото: кадр из к/ф «Форсаж»