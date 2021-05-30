Минкультуры готовит программу перезапуска краеведческих музеев

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе совещания с министрами культуры Северо-Кавказского федерального округа министр культуры Ольга Любимова заявила, что ведомство разрабатывает программу перезапуска краеведческих музеев.

Ранее в послании к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил выделить на обновление домов культуры и музеев в сельской местности дополнительные 24 миллиарда рублей, напомнила министр.

«Мы хотим перезапустить краеведческие музеи так же, как сделали ранее с модельными библиотеками. Мы понимаем, что сейчас они физически, материально и морально немного устарели. Между тем краеведческие музеи — это национальные интересы, патриотическое воспитание, любовь к малой родине», — отметила министр.

По словам Любимовой, в ведомстве не хотят, чтобы посещение краеведческого музея было формальностью. В этой связи Минкульт приложит усилия к тому, чтобы ребята и взрослые с большим удовольствием приходили в эти учреждения.

В настоящее время министр культуры Ольга Любимова находится с рабочим визитом в Чеченской Республике. Цель поездки министра — ознакомление с ходом реализации нацпроекта «Культура» в регионе.

Фото: Минкультуры РФ