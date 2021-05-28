В «Царское Село» вернулась «Девушка с кувшином»

Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Скульптура участвовала в выставке «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф. И. Шубина до А. Т. Матвеева» в Манеже. По завершении экспозиции она вновь была установлена в Екатерининском парке.

Это было первое путешествие «Девушки с кувшином» за последние 30 лет, отметили в музее.

Художественная композиция фонтана воспроизводит сюжет басни Лафонтена о молодой крестьянке, мечтавшей разбогатеть от продажи молока, но разбившей свой кувшин. Фигура «Молочница», больше известная как «Девушка с кувшином» или «Царскосельская статуя», выполнена известным скульптором Павлом Соколовым и отлита из бронзы в мастерской Императорской Академии художеств.

Сегодня бронзовый оригинал царскосельской «Девушки с кувшином» помещён в фонды музея-заповедника. Авторская гипсовая модель хранится в Государственном Русском музее, а в парке установлена копия, отлитая в 1990 году.

Подлинная «Девушка с кувшином» сейчас также принимает участие в крупном выставочном проекте «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрождённые из пепла», который музей-заповедник «Царское Село» проводит совместно с Санкт-Петербургским историческим парком «Россия – моя история», отметили в музее.

Фото: ГМЗ «Царское село»