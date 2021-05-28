В Большом театре прошел выпускной концерт Московской академии хореографии

28.05.2021
Выпускной концерт Московской государственной академии хореографии состоялся на Исторической сцене Большого театра. Выпускники Академии исполнили известные фрагменты из выдающихся мировых постановок.
«Сегодняшний выпускной концерт на Исторической сцене Большого театра — мечта любого ребенка, переступившего когда-то порог Московской государственной академии хореографии. Академия всегда славилась уникальными методиками подготовки артистов, хореографов и преподавателей», — рассказала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
За последние 20 лет студенты Академии были удостоены свыше 400 наград престижных всероссийских и международных конкурсов.
«Высокие оценки, которые получает МГАХ от профессионального сообщества, государственных органов, в том числе и других стран, говорят о заслуженном авторитете образовательной организации», — добавила она.
Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки перед началом концерта вручил академии грамоту министра иностранных дел Японии «За развитие культурного обмена между Японией и Россией посредством балетного искусства». По его словам, академию связывают многолетние творческие отношения с Японией.
«На протяжении многих лет педагоги нашей академии обучают этому прекрасному искусству ребят из Японии. За последние годы из стен Московской государственной академии хореографии вышло более 300 японских студентов. Они все востребованы в Японии, России и других странах мира. Мы благодарны вам за высокую оценку нашей деятельности», — отметила, в свою очередь, ректор академии Марина Леонова.
Гостям мероприятия представили гран-па из балета Л. Минкуса «Пахита» в постановке и редакции заслуженного артиста России Юрия Бурлака, «Венгерский танец» И. Брамса, вальс и адажио Авроры и четырех кавалеров из балета «Спящая красавица» П. Чайковского и многое другое.
Фото: пресс-служба Большого театра