Третий сезон «Простоквашино» выйдет на сервисе Okko 30 мая

Зрители увидят более 30 новых эпизодов, сообщает пресс-служба площадки.

«Простоквашино» — флагманский мультсериал «Союзмультфильма», который открыл новую историю киностудии и стал своего рода мостиком между прошлым и будущим, сказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Мультфильм вернул творческим цехам производственную память и позволил образам персонажей раскрыть свои новые грани и характерные черты, отметила она.

Вдохновленный классической трилогией советского времени обновленный сериал «Простоквашино» вышел в 2018 году. Его героев озвучивают Павел Деревянко, Антон Табаков, Иван Охлобыстин, Татьяна Васильева и другие артисты.

Сопродюсером третьего сезона стал мультимедийный сервис Okko. Зрителей ожидают более 30 новых серий, напомнили в студии.