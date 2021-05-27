Третий сезон «Простоквашино» выйдет на сервисе Okko 30 мая

27.05.2021
«Простоквашино» — флагманский мультсериал «Союзмультфильма», который открыл новую историю киностудии и стал своего рода мостиком между прошлым и будущим, сказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
Мультфильм вернул творческим цехам производственную память и позволил образам персонажей раскрыть свои новые грани и характерные черты, отметила она.
Вдохновленный классической трилогией советского времени обновленный сериал «Простоквашино» вышел в 2018 году. Его героев озвучивают Павел Деревянко, Антон Табаков, Иван Охлобыстин, Татьяна Васильева и другие артисты.
Сопродюсером третьего сезона стал мультимедийный сервис Okko. Зрителей ожидают более 30 новых серий, напомнили в студии.