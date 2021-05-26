Российское казачество получило уникальную цифровую библиотеку

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

В День основания Донского казачества, отсчитывающего свою историю с 25 мая 1579 года, состоялось открытие «Электронной библиотеки казачества» (ЭБК) на базе Национальной электронной библиотеки. ЭКБ станет специализированным цифровым информационным хранилищем, которое будет способствовать объединению представителей войсковых казачьих обществ и иных объединений казаков, а также зарубежного казачества и граждан Российской Федерации, интересующихся вопросами истории и культуры российского казачества.

С приветственным словом к участникам презентации проекта обратилась замминистра культуры России Алла Манилова. «Сегодня мы можем говорить о новом слове в подходе к систематизации артефактов, книжных памятников, связанных с казачеством. Если мы говорим об электронной библиотеке, то делаем заявку на задачу максимум. Это будет цифровая библиотека с рубрикатором, систематизированная по направлениям и темам», — подчеркнула она.

Сейчас на виртуальных полках ЭБК размещено уже 70 документов. Всего же в НЭБ оцифровано более 8 тысяч материалов по теме казачества.