В Ельцин-центре пройдет «Ночь Музыки» в стиле инди с «Хадн дадн» и BAH.ROMA

Об этом сообщила пресс-служба фестиваля «Уральская ночь музыки».

Сцена Ельцин Центра расположится на Стилобате, открытой площадке перед центральным входом. Лайн-ап представит разнообразие современной инди-музыки — от акустического сета BAH.ROMA из Киева до авторов неофициального гимна 2020 года «Хадн дадн» и московских представителей психоделического рока Stone Submarines.

Команда Ельцин Центра пригласила выступить нескольких финалистов шоукейса New/Open, прошедшего в феврале 2021 года. Сеты отыграют группы из Екатеринбурга СОВА, Nuggers и московская группа Hodila Izba.

BAH.ROMA — альтернативная музыкальная группа из Киева, финалисты украинского отборочного этапа «Евровидения» в 2011 году. Их синглы «На глубине» и «Не Дави» стали саундтреками к сериалу «Киев днем и ночью».

Музыка коллектива «Хадн дадн» представляет собой сочетание фольклорных мотивов и синти-попа. Собственный жанр участники коллектива определяют, как «ляоакын». Слово «ляоакын» состоит из двух частей: «ляо» — этнические мотивы и залихватство, «акын» — познание мира посредством личного переживания.

Творчество Stone Submarines насыщено мрачным разочарованным пост-панком. Музыканты делают туманный и мечтательный психоделический рок, отметили организаторы.

Фото: «Хадн дадн» / UMN