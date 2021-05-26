Японцы купили по предпродаже более 60 тыс. билетов на российский фильм «Пальма»

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Российский фильм «Пальма» рассказывает о судьбе оставленной собаке, ждавшей хозяина в аэропорту. Картина выйдет в японский прокат 28 мая под названием «История Акиты и Пальмы».

На японскую версию фильма на данный момент продано уже 60 тыс. билетов на сумму более чем на 750 тысяч долларов, сообщили ведомству.

За несколько дней до выхода в прокат в Одатэ-Сити прошла премьера картины. Ее представили мэр города Дзюндзи Фукухара, актриса Анастасия Сига и российская фигуристка Алина Загитова.

«Это абсолютный рекорд предпродаж по всем категориям зарубежных картин в нашей стране. Раньше эти показатели никогда не превышали 10 тысячи билетов на любой иностранный фильм. Мы надеемся, что это не предел. И это несмотря на объявленный в густонаселенных районах страны режим чрезвычайной ситуации и закрытие крупных сетей кинотеатров», — прокомментировала ситуацию глава компании «Хэйсэй Прожект» и продюсер «Истории Акиты и Пальмы» Юмико Масуда.

Фото: кадр из фильма