В Новгородском музее-заповеднике начал работу Музей письменности

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Новый объект показа начал работу в Лихудовском корпусе Новгородского музея-заповедника. Мероприятие приурочено к Дню славянской письменности и культуры 25 мая, говорится в сообщении.

Приветствие организаторам и участникам торжественной церемонии открытия экспозиции направила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Вклад Новгорода в распространение письменности в Древней Руси уникален, комплекс новгородских берестяных грамот имеет для русской и мировой истории выдающееся значение, подчеркнула Манилова. Музей письменности представит историю древнерусской книги, расскажет о книгопечатании в России, а также познакомит с наследием братьев Лихудов, отметила она.

В экспозиции представлены около 200 предметов из фондов Новгородского музея-заповедника, а также копии памятников из собраний ГИМ, Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки.

Артефакты рассказывают об истории возникновения и распространения письменности и книжности в Великом Новгороде - крупнейшем центре летописания, образования и грамотности Древней Руси. В числе экспонатов - предметы быта, ремесла, декоративно-прикладного искусства с надписями древних новгородцев, старинные монеты, печати, кресты и каллиграфия.

Отдельный зал посвящен берестяной грамоте. В музее выставлены памятники, хранящие историю школы братьев Лихудов и древнейшие рукописные и печатные книги. Еще одна тематическая часть выставки рассказывает о летописцах, каллиграфах, писарях, переводчиках, художниках и хранителях книжного наследия.

Для посетителей созданы видеофильмы и ожившие рисованные книги, разработаны интерактивные игры. С помощью мультимедийных материалов и различных активностей гости музея узнают историю появления азбуки, систем счета древних новгородцев и ознакомятся с текстами берестяных грамот и древнейших кодексов.

Фото: Минкультуры РФ