Фестиваль «НЕБО: теория и практика» посетили более 25 тыс. человек

Мероприятие состоялось 22 и 23 мая на аэродроме «Черное», сообщили организаторы.

Масштабный авиационный праздник – фестиваль «НЕБО: теория и практика» состоялся в третий раз. Это единственное в России мероприятие подобного формата, рассчитанное как для профессионалов авиации, так и для активного семейного отдыха, отмечается в сообщении.

Программа фестиваля включала в себя множество активностей, разделенных по зонам: летная, соревновательная, детская, интерактивная и образовательная, а также демонстрация самых интересных и перспективных достижений в рамках первой выставки АОН ЭКСПО. Фестиваль объединил огромное количество самых разных людей и продемонстрировал, что летать могут любые устройства.

«Фестиваль «НЕБО: теория и практика» в этом году поддержало авиационное сообщество. На площадке АОН Экспо собрались российские производители авиационной техники для частного и коммерческого применения из разных регионов страны. Был представлен широкий ассортимент авиационной техники от автожиров, планеров, аэростатов до гидросамолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Большое количество частных пилотов прилетело на фестиваль на своих вертолетах и самолетах.

В летной программе праздника зрители увидели одиночный и парный пилотаж на самолетах Як-52, а также выступление парашютистов ДОСААФ и полеты всеми любимого «кукурузника» Ан-2.

В этом году впервые на фестивале развернул свою площадку поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел». «Мы благодарим отряды за интересные мастер-классы для детей и за их важную работу по поиску потерявшихся людей. Федерация вертолетного спорта дала возможность зрителями увидеть самые зрелищные дисциплины вертолетного спорта — «Развозка грузов» и «Вертолетный слалом». Выступление вертолетов Ми-2 и Robinson-44 подарили зрителями массу незабываемых эмоций» — поделился гендиректор АО «Московский АРЗ» ДОСААФ Павел Ненастьев.

Гости с замиранием сердца наблюдали за выступлением семикратной абсолютной чемпионки мира по самолетному спорту и лучшим пилотом столетия по версии FAI Светланы Капаниной.

В течение двух дней на аэродроме «Черное» проходили первые официальные соревнования сезона «Авиационные гонки 2021» — Кубок «МАРЗ». Александр Васильев стал обладателем Кубка. Второе место завоевал Сергей Гуров, тройку призеров замкнул Владимир Ильинский.

В рамках специально оборудованной трассы состоялись гонки на современных скоростных дронах, показательные выступления и мастер-классы, были продемонстрированы дроны специального промышленного назначения. Полторы тысячи полетов совершили беспилотники в специальной дрон-зоне за два дня.

В лектории прошло множество интересных лекций, презентаций. Более 1000 гостей встретились с лучшими экспертами отрасли — от психолога, специалиста по аэрофобии, до штатного орнитолога Международного аэропорта Домодедово.

Более 25 000 человек посетило фестиваль в минувшие выходные. В небо было поднято более 30 самолётов и вертолётов, свои выступления показали 20 чемпионов страны и мира по разным дисциплинам, на детских мастер классах юные посетители собрали более 5000 самолетиков и ракет, а на семейном аттракционе катапульта братьев “Райт” более 1000 семей запустили в небо собранные на фестивале планеры. Дети совершили посадки в 12 городах мира, тренируясь в авиасимуляторах и тренажерах. Завершили фестиваль «НЕБО: теория и практика» полеты на воздушном шаре. Гости смогли поймать закат в небе и увидеть масштаб происходящего на площадке.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Московской области и администрации г.о. Балашиха.

Фото предоставлено организаторами