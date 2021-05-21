Гендиректор «Роскино» рассказала Любимовой об успехах на зарубежных рынках

Об этом сообщает Минкультуры России.

В ходе рабочей встречи министр культуры РФ и представители индустрии обсудили продвижение киноотрасли за рубежом, результаты деятельности компании «Роскино» и планы на будущее.

Как отметила генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова, успехи на международной арене являются прямым доказательством того, что российские кино и анимация являются одним из главных экспортируемых российских несырьевых продуктов.

За минувший год была сформирована линейка собственных ключевых брендов, разработана стратегия продвижения национального контента за рубежом, запущена уникальная линейка фестивалей российского кино в онлайн, обеспечено участие отрасли в ключевых кинорынках, сформирована большая база аналитики, создан первый в истории страны ежегодный международный рынок аудиовизуального контента и запущен ряд образовательных проектов.

В планах «Роскино» вывести страну в ближайшие годы в топ-5 поставщиков контента на мировом рынке. Сегодня Россия занимает 9-ю строчку рейтинга, отметила Маркова.

Ольга Любимова пообещала и дальше развивать образовательный вектор, отметив успех программы по копродукции Eave On Demand In Russia, которая повышает компетенции российских продюсеров.

В ходе встречи обсудили также важность системного продвижения российского контента на зарубежных рынках и обеспечение механизмов регулярной поддержки экспортной деятельности отрасли.

Фото: Министерство культуры РФ.