Букмекеры не ждут победы Манижи на «Евровидении»

Это следует из данных портала Eurovisionworld.com.

Видеоролик представляющей Россию Манижи Russian Woman лидирует по просмотрам на официальном YouTube-канале международного конкурса «Евровидение». Однако букмекеры не считают исполнительницу фаворитом, у них она занимает лишь 15-ю строчку рейтинга.

Запись выступления Манижи в первом полуфинале посмотрели свыше 1 млн раз уже на утро после состязания, которое прошло 18 мая в Роттердаме на арене «Ахой». В течение двух дней ролик набрал почти 7,5 млн просмотров, это самый высокий показатель среди участников нынешнего года.

Однако букмекеры пророчат победу итальянской рок-группе Maneskin. Второе место по ставкам занимает француженка Барбара Прави, третье — певица Destiny с Мальты.

Первые два участника не стали соревноваться в полуфиналах. Их попадание в финал обеспечено автоматически как представителям государств «большой пятерки» «Евровидения», стран — основательниц конкурса.

Победитель конкурса будет определен в субботу, 22 мая. Манижа выйдет на сцену под номером пять.





Фото: скриншот Instagram Манижи