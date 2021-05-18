Сыгравший Черномора в «Руслане и Людмиле» Владимир Федоров умер в 82 года

О смерти артиста сообщил сайт Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова.

«Сегодня пришла печальная весть — не стало артиста Владимира Федорова, Володи Черномора, как он себя называл», — сообщили в театре.

Владимир Федоров родился 19 февраля 1939 года. В 1964 году окончил МИФИ и поступил в Институт биофизики Минздрава СССР. Был студентом И. В. Курчатова. Физик-ядерщик, автор более 50 научных трудов и изобретений. Многие работы Федорова были переведены на английский язык.

На экране появился в роли колдуна Черномора в фильме-сказке «Руслан и Людмила». Благодаря своему росту — 130 см снимался в ролях карликов. Другой известной работой стал злодей Туранчокс из фантастического фильма «Через тернии к звездам» (1980) Ричарда Викторова.

С 1993 года — актер театра «У Никитских ворот». С 2004 года играл в спектаклях МХТ им. Чехова. В 1997 и 1998 годах был помощником Леонида Ярмольника в телеигре «Золотая лихорадка».

Был женат четвертым браком. Жена Вера младше актера на 35 лет, расписались, когда Владимиру было 65 лет. Имел четверых детей, двое из которых умерли.

В 2016 году перенес инсульт.

Фото: кадр из к/ф «Руслан и Людмила».