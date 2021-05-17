В Царицыно отметят День славянской письменности концертом «Новые лица болгарской музыки»

Об этом сообщает пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей.

Очередной концерт в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне» состоится 24 мая в 21:00. На этот раз вечер будет посвящен культуре Болгарии.

Именно 24 мая отмечается День просвещения, культуры и славянской письменности. В Болгарии этот праздник отмечают масштабно, с торжественными шествиями и культурными мероприятиями.

Вечер, получивший название «Новые лица болгарской музыки», проводится Национальным фондом поддержки правообладателей и Музеем-заповедником «Царицыно» при участии Посольства Болгарии в России, Болгарского культурного института в Москве и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Болгария в Российской Федерации Атанаса Крыстина.

Музыкальные номера прозвучат в исполнении дуэта из Болгарии – лауреатов престижных национальных и международных конкурсов Надежды Цановой (фортепиано) и Петера Македонски (труба). Надежда – обладатель более двух десятков музыкальных наград, Петер – победитель 16 конкурсов в Болгарии и за ее пределами.

В программу концерта вошли сочинения болгарских композиторов и авторов из других европейских стран. Среди них – Васил Казанджиев, Георги Златев-Черкин, Румен Бояджиев-младший, Джордже Энеску, Григораш Динику, Фридрих Хидеш. Также прозвучат произведения русских классиков Петра Чайковского и Сергея Прокофьева и знаменитая «Большая русская фантазия» Жюля Леви.

Онлайн-трансляция вечера будет вестись на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно», а также на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне».

Проект, организованный Национальным фондом поддержки правообладателей и Музеем-заповедником «Царицыно», знакомит российскую аудиторию с многообразием культурного наследия разных стран. Зарубежные посольства во время тематических вечеров представляют музыкальные программы, которые можно посмотреть в онлайн-трансляции.

Официальный сайт проекта: ambassadore.ru

Фото: ambassadore.ru