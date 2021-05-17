Татьяна Васильева назвала интим неизбежным условием карьеры для большинства актрис

Тему домогательств обсудили на шоу «Звезды сошлись» по следам скандальных признаний актрисы Елены Прокловой.

В ходе эфира звезда фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Татьяна Васильева высказала свое мнение о скандале с домогательствами, о которых рассказала ее коллега.

Ранее Проклова побывала в гостях у Леры Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». Актриса поведала о том, что в 15 лет пережила домогательства известного артиста. Хотя она оставила его имя неназванным, пользователи Сети поняли, что речь идет о покойном Олеге Табакове.

Васильева не поддержала Проклову, пишет ФАН. В то же время актриса признала, что большинство актрис сталкиваются с домогательствами, от реакции на которые часто зависит их карьера.

«Я вызову бурю негодования, но большинство девушек и девочек через это, к сожалению, проходят», — подтвердила звезда советского и российского кино.

По словам Васильевой, актрисы практически не имеют возможности построить себе хорошую карьеру, не соглашаясь на интим. Артистка напомнила, что сама Проклова не только окончила хороший театральный вуз, но и снималась в серьезных фильмах с участием знаменитых актеров.

«Это все так просто не бывает. Пока она была маленькая, наверное, это было просто так. Потом стало не просто так, это я гарантирую! И за это надо отплачивать», — заявила Васильева.