Юбилейный XV фестиваль имени Чехова стартовал в Москве

Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Масштабная театрализованная постановка «Сотворение мира» по одноименной оратории Йозефа Гайдна будет представлена в концертном зале «Зарядье». Программа XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова готовилась в трудных условиях пандемии коронавируса, отметили организаторы.

Однако, несмотря на объективные сложности, программа она получилась яркой, разнообразной и разножанровой, как и в прежние годы, уверили в пресс-службе. Мировая серия включила 12 спектаклей, которые будут представлены артистами из десяти стран мира, отметили организаторы.

Зрители увидят аргентинское танго, испанское фламенко, хип-хоп, индийский катхак, современный танец, драму, новый цирк, а также синтез оперы и мультимедийного искусства — искусство мугама.

Чеховский фестиваль впервые вместо традиционных двух летних месяцев продлится до конца осени, уточнили в пресс-службе.