Главным дирижером театра «Новая опера» станет Валентин Урюпин

Об этом сообщил журналистам директор театра Антон Гетьман.

Урюпину предстоит занять пост дирижера московского театра «Новая опера» в будущем 31-м сезоне, пояснил Гетьман. В театре подчеркнули, что перед коллективом поставлена амбициозная задача выхода на высший международный уровень.

Урюпин будет руководить премьерами и сложными симпатическими программами, пояснил гетман. В свою очередь, Урюпин рассказал тасс, что рад прийти в театр с такой репутацией и философией. «Предвижу радость творчества и тяжелый труд в ближайшие годы», — заявил дирижер.

По словам Урюпина, он опирается на крепкий коллектив театра и ему кажется, что в этом театре «есть огонь». «Задача — повысить его температуру», — сказал дирижер.

Нынешний главный дирижер театра Александр Самуилэ будет и дальше сотрудничать с «Новой оперой», уже в статусе дирижера, уточнил директор учреждения.



