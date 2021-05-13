Точное число печатей Александра Невского подсчитали российские археологи

Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Стало известно точное число печатей князя Александра Невского, говорится в сообщении. На сегодняшний день имеются сведения о 146 вислых свинцовых печатях, найденных на исторических территориях Новгородской земли, Северо-Восточной, Южной и Западной Руси.

Это самое большое число печатей XIII века одного правителя, дошедших до наших дней. Для сравнения: всего найдено 54 печати князя Ярослава Всеволодовича, отца Александра Ярославича, 4 и 30 печатей князей Андрея и Ярослава, братьев князя Александра, и 81 и 33 печати князей Дмитрия и Андрея, детей князя Александра Невского.

«Полторы сотни печатей XIII века от одного правителя — случай в древнерусской сфрагистике исключительный. Такое большое количество сохранившихся до наших дней печатей Александра Ярославича и их широкое распространение по территории Руси свидетельствуют о его чрезвычайно насыщенной политической активности как государственного деятеля и подтверждает оценку князя как крупнейшей фигуры в русской истории этого периода», — сказал автор исследования, заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

Вислые печати, или буллы, использовались в Византии и средневековой Европе для скрепления различных официальных документов. Их оттискивали на свинцовой заготовке (реже на серебре и золоте) с помощью специального инструмента, напоминающего щипцы — буллотирия. Заготовку, в которую заранее продевался прикрепленный к документу шнур, плотно зажимали между плоских рабочих поверхностей буллотирия. После сильного удара молотком по буллотирию мягкая свинцовая заготовка расплющивалась и превращалась в печать с оттисками изображений и надписей, вырезанных на торцах инструмента. Она плотно закреплялась на шнуре, соединяясь в единое целое с документом.

В Древней Руси вислыми печатями скрепляли жалованные грамоты, договоры, указы, официальные послания и частные письма. Право пользования ими имели лишь представители высшей светской и церковной власти: князья, их наместники и некоторые бояре, киевские митрополиты, архиепископы и епископы, отдельные монастыри и их игумены, представители власти в Новгородском государстве. Печать служила подтверждением подлинности и законности документа. Когда правитель (или иной представитель власти) умирал или отходил от дел, буллотирий для его печати немедленно уничтожали, поэтому каждая печать — реальное свидетельство деятельности исторического лица.

Ареал находок печатей Александра Ярославича очень широк: он охватывает центральные районы Новгородской земли и Северо-Восточную Русь, единичные печати найдены на территориях Западной и Южной Руси.

Более 70 % булл (104 экземпляра) приходится на Новгород и его окрестности. Подавляющее большинство печатей найдено на Новгородском городище — резиденции новгородских князей. Из самого Новгорода происходит лишь пять печатей: две из них найдены при проведении археологических раскопок (на Ярославовом Дворище в 1948 году и на Неревском раскопе в 1955 году), еще три — случайные находки в разных частях города.

В других регионах Новгородской земли найдено 18 печатей, при этом только одна — при проведении археологических раскопок в Старой Ладоге в 2006 году. Остальные печати были найдены частными лицами и не имеют точных топографических привязок. Две печати происходят из Ленинградской области, шесть из Новгородской и девять — из Тверской.

Из различных регионов Северо-Восточной Руси происходит 16 печатей. Две из них найдены при проведении археологических раскопок, в Ростове в 2007 году и в Ярославле в 2019 году. Остальные печати не имеют археологического контекста и точных топографических привязок: известно, что пять печатей происходят из Ярославской, четыре — из Владимирской, три — из Тверской области, еще две — из Городца на Волге.

Кроме этого, по одной печати Александра найдено в Полоцке и в окрестностях Киева. У шести печатей места находок остались неизвестными.

На княжеских печатях XII–XIII веков изображали небесных покровителей князя и его отца. Эти изображения подчеркивали идею дарования княжеской власти от Бога, а также ее преемственности от отца к сыну. Узнав имена святых на печатях и сравнив их с именами и отчествами известных исторических персонажей, можно понять, кому принадлежали печати.

Впервые печати, приписываемые князю Александру Ярославичу, были найдены на Новгородском городище и атрибутированы академиками Н.П. Лихачевым и В.Л. Яниным. При определении их принадлежности ученые опирались на изображения святых, которые олицетворяли христианские имена князя и его отца. Небесным покровителем Александра Невского был святой Александр, а отца Александра Невского, князя Ярослава Всеволодовича — святой Феодор Стратилат.

В.Л. Янин выделил две группы печатей Александра Невского. На первой группе изображены святые воины, держащие в руках меч и щит, или копье и щит. По сторонам фигур помещены имена святых — АЛЕКСАНДР и ФЕОДОР. Насчитывается 29 таких печатей, все они оттиснуты тремя парами матриц.

На второй группе печатей изображен скачущий вправо всадник (с нимбом или в короне), с мечом в руке, иногда фигуру сопровождает имя АЛЕКСАНДР. В светском всаднике в короне, вероятно, можно видеть изображение самого Александра Ярославича. На другой стороне этих печатей изображен спешившийся и ведущий коня в поводу воин с нимбом, поражающий копьем змия, — это изображение восходит к образу святого Феодора в композиции «чудо о змие». В настоящее время насчитывается 117 таких печатей, оттиснутых девятью парами матриц. В сюжетах этой группы печатей прослеживаются западноевропейские традиции оформления — изображение правителя на коне.

Святых Александров-воинов известно три: воин-римлянин, воин египетский и просто воин. Специалист по русскому летописанию В.К. Зиборов высказал предположение, что князь Александр был назван в честь святого Александра Римлянина, память которого чтится 13 мая. К этой дате в настоящее время и относят рождение святого благоверного князя Александра Невского.

«От времени правления Александра Ярославича не сохранилось ни одного письменного документа. Отмечая 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, следует обратиться к его печатям: именно они являются материальными свидетельствами значительной политической и военной деятельности этого князя в первые и самые тяжелые десятилетия после монгольского нашествия на Русь», — отмечает Петр Гайдуков.





Фото: пресс-служба Института археологии РАН.