В планировке древнего города майя обнаружили следы мифа о крокодиле

Статья исследователей опубликована в Journal of anthropological archeology.

Как выяснили американские антропологи, найденный в 1995 году город майя Никстун-Чич был ритуально-административным центром. Планировка города показала, что его проектировщики и строители стремились воплотить в нем древнюю систему верований о крокодиле, являющихся частью космогонии майя.

Индейцы верили, что в ходе творения Вселенной боги принесли в жертву крокодила, обезглавили его или перерезали ему горло. После этого крокодил всплыл из первобытных вод и сформировал землю.

Доклассический период в истории Мезоамерики длился примерно с 2000 по 250 годы до нашей эры. Это была эпоха становления многих цивилизаций. Развивалось строительство масштабной архитектуры, зарождалась письменность, закладывались города и возникали государства.

Никстун-Чич был обнаружен на территории Гватемалы в 1995 году. Город, по оценкам археологов, возник около 250 тысяч лет назад, он находился на западном берегу озера Петен-Ица, тем самым опровергая устоявшееся мнение ученых о том, что восточные низменные земли мая были менее развиты, чем вулканическая плоскогорье.

Планировка города, по мнению ученых, воспроизводила сюжет, отраженные в древнем мифе. Город сверху выглядел как крокодил, выходящий из озера. Его отличительной особенностью является планировка: на площади 2,5 километра с севера на юг город пересекают семь проспектов, с востока на запад – шесть улиц.

Никстун-Чич был административным и ритуальным центром древних майя, где совершались сакральные мистерии и творилась идеология индейского государства. Строительный проект имел поистине гигантские масштабы, для его реализации требовалась мобилизация рабочей силы и централизованное планирование.