Козловский и Шипенко вошли в новый состав экспертного совета Фонда кино

12.05.2021

Об этом сообщается на сайте организации.

Фонд кино принял решение изменить состав экспертной группы по результатам широкого опроса представителей отрасли. Задачей экспертного совета является анализ содержания и показателей национальных фильмов, отмечается в сообщении.

Кроме актера Данила Козловского и режиссера Клима Шипенко в новый состав также вошли продюсер Петр Ануров и режиссер Алексей Нужный. Также был обновлен состав сценарной рабочей группы. Задачей ее членов является оценка сценариев национальных фильмов, которые представляются в Фонд кино с целью получения поддержки. В него вошли Олег Погодин, Олег Маловичко, Николай Куликов и продюсер Валерий Федорович.

Основанием для принятия решения стали результаты опроса организаций кинематографии, произведения которых собрали в российском прокате более 100 млн рублей за последние пять лет, а также более 90 ведущих прокатных компаний России и крупнейших киносетей.