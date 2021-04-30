Любимовой предложили создать Координационный комитет по литературе

Структура может быть создана при Общественном совете при Минкультуры России, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с председателем Общественного совета при Минкультуры России Михаилом Лермонтовым и обсудила совместные действия по популяризации литературного достояния и комплектованию книжных фондов библиотек.

«Писатели и книгоиздатели предложили совместно с Общественным советом проработать вопросы реализации национальных целей развития в части создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Мы предлагаем создать Координационный комитет при Общественном совете, который бы как раз занимался этими вопросами. Предварительно мы уже это обсуждали. На наш взгляд, это разумное решение», - рассказал Михаил Лермонтов, добавив, что данная тема также должна быть рассмотрена на очередном заседании совета.

Он поблагодарил Ольгу Любимову за плодотворное сотрудничество в решении совместных задач.

Исполнительный директор Российского книжного союза Леонид Палько, в свою очередь, поблагодарил Минкультуры России за модельные библиотеки, модернизируемые в рамках нацпроекта «Культура», которые пользуются большой популярностью.

По его мнению, важной проблемой является комплектование книжных фондов библиотек, которые должны отвечать интересам населения.

Ольга Любимова отметила, что ситуация с библиотечным фондом действительно сложная. Для решения этого вопроса Минкультуры России разработало проект, который предусматривает субсидии субъектам РФ. По ее словам, это должно помочь в комплектовании книжных фондов. На эти цели ежегодно потребуется порядка 550 млн рублей.

«Дальше нам необходимо будет совместно с профессиональным сообществом понять, какого рода литература заполнит библиотеки. Они должны получить то, что им действительно необходимо», - сообщила министр.

Она подчеркнула, что также необходимо изучить современную детскую литературу и новых детских авторов. По её мнению, в последние годы появилось много великолепных произведений не только отечественных, но и зарубежных авторов.

В мероприятии также приняли участие заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, президент Русского биографического института Святослав Рыбас, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, журналист и детский писатель Пётр Власов.

Участники встречи согласились, что реализация государственной культурной политики в сфере воспитания гармонично развитой личности может быть весьма плодотворна именно в режиме общественно-государственного партнёрства с опорой на литературную основу и активизацию имеющихся в распоряжении государства средств поощрения литераторов и книгоиздателей.

В состав Координационного комитета согласились войти участники встречи, которые предложили его Председателем выбрать писателя-историка Святослава Рыбаса.

В комитет также войдут художественный руководитель Малого академического театра Ю. Соломин, кинорежиссер, генеральный директор концерна Мосфильм К. Шахназаров, президент Российской государственной библиотеки В. Федоров, профессор МГИМО, директор Института экономических стратегий РАН; Есенькин Б.С., председатель Гильдии книжников; Вахромеев В.А., генеральный директор издательства «Русское слово — учебник»; Дмитриев С.Н., главный редактор издательства «Вече»; Поляков Ю.М., драматург, писатель; Звягинцев А.Г., секретарь Союза писателей России; Юргенс И.Ю., член президиума РСПП.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ