В Тверской области откроется музейно-выставочный центр «Дом Гумилевых»

Центр откроется в 2021 году.

Финансовую поддержку для создания новых туристических объектов выделили власти Тверской области. Одним из них станет музейно-выставочный центр «Дом Гумилевых», который откроется в городе Бежецке.

В этом году исполняется 135 лет со дня рождения поэта Николая Гумилева, а также 100 лет со дня его гибели, сообщили в пресс-службе областного правительства. Квартиры в Бежецке когда-то принадлежали семье поэта. Создание в них музейно-выставочного центра было рассмотрено на заседании правительства региона.

В общей сложности для создания объектов будет выделено 15 млн рублей. Кроме того, в течение года откроется музей гончарного промысла «Керамика из Лихославля», появится музей сыроделия в Конаковском районе, а в Торжке создадут Музей русского быта.