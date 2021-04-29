Московская консерватория отметит 250-летие Бетховена музыкальным марафоном

Мероприятие состоится 8 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

В честь празднования 250-летия немецкого композитора в большом зале Московской консерватории прозвучат все сочинения Людвига ван Бетховена для фортепиано и симфонического оркестра.

Фестиваль «Людвиг Фест» станет проектом факультета исторического и современного исполнительского искусства в Московской консерватории. Смотр завершит сезон празднеств в честь юбилея композитора, отметили организаторы.

Слушателям представится уникальная возможность услышать все сочинения Бетховена для фортепиано с оркестром в течение одного дня. В марафоне будут участвовать скрипач Александр Тростянский, Московский Камерный оркестр Musica Viva Александра Рудина и педагоги Михаил Дубов, Алексей Любимов, Юрий Мартынов и другие.

Кроме того, в качестве солиста выступит студент, победивший на факультетском конкурсе. Его имя пока не названо.