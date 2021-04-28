Большой театр покажет трансляции балетов «Спартак», «Драгоценности» и «Дочь фараона»

Онлайн-трансляции пройдут в новом сезоне, сообщила пресс-атташе театра Катерина Новикова в ходе пресс-конференции.

Три балетные трансляции в театре надеются показать в кинотеатрах всего мира, если их будет разрешено заполнять зрителями в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Постановщиком балета «Драгоценности» стал Джордж Баланчин. Балет «Дочь фараона» будет представлен в постановке Пьера Лакотта.

В мае и апреле 2020 года Большой театр провел трансляции 14 спектаклей, в том числе постановок из «Золотого фонда» театра, среди которых были балеты «Дон Кихот» и «Щелкунчик», а также опера «Садко». Благодаря этому зрители из более 130 стран мира имели возможность наслаждаться постановками театр в течение почти 2 млн часов, отметила Новикова.



