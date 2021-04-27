Тилль Линдеманн снимет видеоклип в Большом Московском цирке

Об этом рассказали в пресс-службе Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

Клип Тилля Линдеманна будет записан в качестве его сольного проекта, пояснили в цирке.

«Съемки пройдут в нашем цирке», — отметили в учреждении. Дата съемок пока не известна.

Ранее лидер Rammstein стал героем новостей в российских СМИ благодаря тому, что выложил в Youtube видеоклип, в котором исполняет советскую песню «Любимый город». Позднее стало известно, что немецкий исполнитель сам предложил сотрудничество режиссеру Тимуру Бекмамбетову, записав видеоролик для российского фильма о подвиге советского летчика «Девятаев».