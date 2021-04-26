«Душа» признана лучшим мультфильмом по версии «Оскара»

26.04.2021
Анимационная лента Питера Доктера и Кэмпа Пауэрса рассказывает историю школьного учителя, чья душа после смерти попала в загробный мир, в котором получила новые мечты и таланты.
Картина соревновалась с мультфильмами «Вперед» студии Pixar, «Путешествие на Луну», «Барашек Шон: Фермагеддон» и «Легенда о волках».
«Душа» получила еще один приз за лучшее музыкальное сопровождение. Музыку к мультфильму написали американцы Джон Батист и Трент Резнор, а также британец Аттикус Росс.
Фото: Кадр из м/ф