«Душа» признана лучшим мультфильмом по версии «Оскара»

О награде было объявлено на 93-й церемонии вручения премии Американской академии киноискусств.

Анимационная лента Питера Доктера и Кэмпа Пауэрса рассказывает историю школьного учителя, чья душа после смерти попала в загробный мир, в котором получила новые мечты и таланты.

Картина соревновалась с мультфильмами «Вперед» студии Pixar, «Путешествие на Луну», «Барашек Шон: Фермагеддон» и «Легенда о волках».

«Душа» получила еще один приз за лучшее музыкальное сопровождение. Музыку к мультфильму написали американцы Джон Батист и Трент Резнор, а также британец Аттикус Росс.



