Легендарного Штирлица впервые покажут в кино

По одному билету можно будет посмотреть сразу шесть серий.

Отечественный сериал «Семнадцать мгновений весны» было решено впервые в истории показать в кинотеатре. Ранее работу Татьяны Лиозновой и Юлиана Семёнова транслировали только по телевидению.





На киностудии имени Горького рассказали, что кинопоказ приурочен к 76-летию Великой Победы. Мероприятие пройдёт в формате киномарафона в течение двух дней: 8 и 9 мая будут демонстрировать по шесть серий саги о советском разведчике Исаеве в день. По одному билету можно будет посмотреть все шесть серий.





Сообщается, что начало сеансов запланировано на 12:00 в оба дня, фильм будут показывать в большом премьерном зале. Перед началом киномарафона перед зрителями выступит киновед Алексей Тремасов — он поделится интересными и малоизвестными деталями о съёмках ленты.





Сериал «Семнадцать мгновений весны» по сценарию Юлиана Семёнова вышел на экраны СССР в 1973 году. Фильм, в котором снялся самый звёздный актёрский состав тех лет, сразу полюбился советскому зрителю — уже через три месяца после триумфальной премьеры прошёл повторный показ, что было редкостью для того времени.





Фото: кадр из фильма.