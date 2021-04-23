Могучий проиграл Бутусову «битву» за «Золотую маску»

В Москве назвали победителей главной театральной премии года.

Торжественная церемония вручения наград состоялась в столичном концертном зале «Зарядье». Победители в театральной сфере получали заветные статуэтки из рук Елизаветы Боярской, Тимофея Кулябина и Владимира Комлева, а призы художникам музыкальных и драматических театров вручали Галя Солодовникова, Максим Исаев и Павел Семченко.





Часть церемонии, посвящённую опере, вели Богдан Волков и Мария Макеева, а в балетной части награды вручали Антон Пиманов и Елена Тупысева.





В рамках конкурса премии оценивались театральные постановки сезона 2019/20. Лучшим режиссёром драмы назвали Юрия Бутусова, чей спектакль «Пер Гюнт» в Театре имени Вахтангова обошёл постановки Юрия Квятковского, Андрея Могучего и других.





А вот сам спектакль «Пер Гюнт» награду не получил. Премия в номинации «Драма/Спектакль большой формы» ушла создателям постановки «Сказка про последнего ангела» на сцене Театра Наций.





Лучшим балетом прошлого сезона была признана признали «Жизель» Большого театра, а лучшей оперой — постановка того же театра «Садко». Режиссёр Дмитрий Черняков, который поставил этот спектакль, был признан и лучшим режиссёром года. Награды достались и солистам: исполнитель партии Садко Нажмиддину Мавлянову и его партнёрша Екатерина Семенчук были названы лучшими оперными солистами года.





В мероприятии приняла участие Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Выступая перед гостями и участниками церемонии награждения, она отметила важность постепенного возращения мероприятия к очному формату проведения.





Фото: Википедия.