Путин приветствовал «всегда созвучный времени» Московский международный кинофестиваль

Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

В своем обращении президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Российский лидер отметил качественные и глубокие работы, представленные участниками мероприятия, а также неординарные творческие открытия.

ММКФ — один из старейших в мире кинофорумов, у него богатая история, охватывающая многие десятилетия и целые эпохи, отметил президент. Форум всегда был созвучен времени и славился своими громкими премьерами, именами участников и истинно московским гостеприимством, подчеркнул Путин.

«Ведь на его площадках неизменно демонстрируется качественное, глубокое кино, зажигаются новые звезды», — говорится в телеграмме президента.

Сохраняя сложившиеся традиции, кинофестиваль при этом устремлен в будущее и всякий раз «преподносит зрителям неожиданные сюрпризы, радует их неординарными творческими открытиями и начинаниями».



