Скорсезе начал съемки фильма о белом защитнике американских индейцев

21.04.2021
Работа над созданием фильма началась в Оклахоме, сообщает Comingsoon.net. Скорсезе отметил, что съемки истории на земле, где произошли описываемые в романе события, являются невероятно важными для исторической точности фильма.
По сюжету, действие разворачивается в Оклахоме в 1920-х годах. После того как на территории индийского племени Оседжей нашли нефть, сюда начинают стекаться охотники за головами со всей Америки. Перед ними поставлена задача — уничтожить индейцев ради денег.
Однако главный герой фильма приходит на помощь жертвам геноцида.
Первоначально главную роль планировалось отдать Леонардо Ди Каприо, однако актер отказался от участия в фильме Скорсезе. В конце концов ему на замену выбрали Джесси Племонса, известного по фильмам «Фарго» и «Во все тяжкие».
В съемках также будут участвовать Роберт Де Ниро, Танту Кардинал, Лили Гладстон и другие актеры. Когда фильм выйдет на экраны, пока неизвестно.
Фото: кадр из сериала «Во все тяжкие» с Джесси Племонсом