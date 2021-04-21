Скорсезе начал съемки фильма о белом защитнике американских индейцев

Сюжет картины основан на романе «Убийцы Цветочной Луны» Дэвида Гранна.

Работа над созданием фильма началась в Оклахоме, сообщает Comingsoon.net. Скорсезе отметил, что съемки истории на земле, где произошли описываемые в романе события, являются невероятно важными для исторической точности фильма.

По сюжету, действие разворачивается в Оклахоме в 1920-х годах. После того как на территории индийского племени Оседжей нашли нефть, сюда начинают стекаться охотники за головами со всей Америки. Перед ними поставлена задача — уничтожить индейцев ради денег.

Однако главный герой фильма приходит на помощь жертвам геноцида.

Первоначально главную роль планировалось отдать Леонардо Ди Каприо, однако актер отказался от участия в фильме Скорсезе. В конце концов ему на замену выбрали Джесси Племонса, известного по фильмам «Фарго» и «Во все тяжкие».

В съемках также будут участвовать Роберт Де Ниро, Танту Кардинал, Лили Гладстон и другие актеры. Когда фильм выйдет на экраны, пока неизвестно.