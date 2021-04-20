«Под нами Бремен». Оркестр musicAeterna сыграл Моцарта на высоте 10 км над землей

Музыканты российского оркестра исполнили произведения великого композитора во время полета в Амстердам.

Видеозапись концерта, который прошел в воздухе, была опубликована на странице оркестра в Instagram. Об этом пишет «Культуромания».

«Под нами Бремен. До встречи 21 апреля в Мадриде», — подписана публикация оркестра.

Представление на борту воздушного судна впечатлило ни о чем не подозревавших пассажиров. Оркестр под управлением дирижера Теодора Курентзиса исполнил симфонию № 40 Вольфганга Амадея Моцарта перед тем, как сыграть ее в национальном зале Auditorio Nacional de Musica Мадрида 21 апреля.

Коллектив также исполнит симфонию № 41 in C major Jupiter Моцарта в испанской Барселоне.

«Это было весело в любом случае. Люди потрясающе реагировали, все радовались и как-то очень живо встречали то, что мы делаем, и это очень приятно», — поделился своими впечатлениями солист оркестра Георгий Мансуров.