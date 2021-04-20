Опера Пуччини «Тоска» возвращается в Большой театр

Премьера постановки состоится 21 апреля на Новой сцене ГАБТа.

Большой театр ставил «Тоску» пять раз, впервые это событие произошло в 1930 году на сцене филиала. Спектакль в постановке 1971 года с участием режиссера Бориса Покровского, художника Валерия Левенталя и дирижера Марка Эрмлера сохранялся в репертуаре ГАБТа более 40 лет — до 2014 года.

Заглавную партию «Тоски» исполняли такие актрисы, как Стефания Зорич, Александра Бышевская, Галина Вишневская и Елена Зеленская, и много других знаменитых артисток. Партию Каварадосси исполняли Николай Озеров, Давид Ангуладзе, Владислав Пьявко, Зураб Соткилава и не менее знаменитые исполнители.

После паузы, длившейся 7 лет, опера снова возвращается на сцену Большого театра. На этот раз она предстанет в трактовке итальянского режиссера Стефано Поды.

Постановщик считает, что красота оперы объясняется соединением в ней множества искусств — музыки, живописи, скульптуры и архитектуры, а главное — человеческого слова, и в этом синтезе рождается особая ценность. В постановках Поды нет ничего случайного, он виртуозно работает с пространством сцены, его сценография никогда не является просто красивым фоном, живя и играя вместе с артистами, задействуя культурную память зрителя, отмечается на сайте театра.

Стефано Пода создал более 100 постановок за свою карьеру. В числе его недавних работ — «Набукко» Джузеппе Верди, поставленная в театре Колон в Буэнос-Айресе, «Арианна и Синяя Борода» Дюка в Театре Капитолия Тулузы и другие спектакли.



