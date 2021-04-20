Пушкинский музей представит выставку керамики и текстиля Матисса и Пикассо

Экспозиция будет работать до 20 июня, сообщила директор музея Марина Лошак.

Выставка «Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ имени а.с. Пушкина» представляет предметы, созданные руками Пабло Пикассо, Фернана Леже, Анри Матисса и других авторов.

Название выставки напоминает о том, как прекрасен мир материальной культуры, о его разнообразии и неожиданности — несмотря на то, что его иногда считают незначительным по сравнению с живописью, пояснила Лошак. На выставках предметы декоративного искусства часто дополняют живописные полотна, однако музей никогда не делал их главными героями, отметила глава учреждения.

Новый взгляд дает новое представление о мире искусства, где нет ничего неважного, пояснила Лошак.

Посетители увидят более 70 работ, в том числе малотиражные керамические произведения Пикассо, декоративную керамику Мориса Дени и другие редкие артефакты.