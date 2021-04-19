Минин-хор отметит свой день рождения презентацией альбома Шнитке

Концерт-презентация пройдет 27 апреля 2021 года в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных.

Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) представит новый CD из произведений одного из главных композиторов XX века Альфреда Шнитке (1934—1998). Об этом сообщили в пресс-службе Московского государственного академического камерного хора.

Центральный элемент программы — Реквием (1975), одно из самых концептуальных высказываний Шнитке. Замысел произведения родился у композитора во время работы над Квинтетом для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели. Изначально одна из частей этого сочинения представляла собой инструментальный реквием в миниатюре. Вскоре Шнитке получил заказ на музыку к спектаклю «Дон Карлос» (трагедия Фридриха Шиллера) Московского академического театра имени Моссовета; основой саундтрека должен был стать Реквием.

Но сочинение переросло заданные рамки. Ради Реквиема Шнитке отложил работу над Квинтетом. Реквием завершен в 1975 году, премьера прошла в 1977 году в Будапеште (Венгрия), а на родине Шнитке, в СССР произведение долгое время «гуляло» в магнитофонных записях, и восторженные отклики передавались буквально из уст в уста. Однако сочинение до сих пор крайне редко исполняется и записывается.

Главная трудность Реквиема — в смелом соединении стилей (от барокко до авангарда), «высокого» и «низкого», в «драгоценном сплаве глубины и простоты» (фраза из рецензии Шнитке на концерт пианиста Алексея Любимова, которая так много говорит нам о его собственном сочинении). Зримое воплощение контрастов — состав исполнителей: наряду с традиционными для духовной музыки хором, органом — фортепиано, ансамбль ударных и духовых, электрогитара и бас-гитара. Реквием — одновременно одно из высших выражений полистилистики (принцип, сформулированный композитором, означает, что материалом для творца становятся буквально все звуки нашего мира) и так называемой новой простоты Шнитке. Невероятно трудно передать и дух спонтанности, которым пронизано сочинение. Шнитке говорил: «Реквием появился помимо моих сознательных усилий».

Один из главных исследователей его творчества профессор Валентина Холопова отмечала: «Реквием сочинился Шнитке так легко, как если бы эту музыку ему подарили». 14 частей в основном воспроизводят классическую модель (идеалом Шнитке был Реквием Моцарта), и лишь одна из них (13-я, Credo — «Верую») обычно отсутствует в Реквиеме; Шнитке ввел ее, чтобы сделать композицию более динамичной. Последняя часть повторяет первую. Использован традиционный латинский текст заупокойной службы.

Для Минин-хора обращение к музыке Шнитке — одновременно дань традиции и новый этап биографии. С самого начала почти полувековой истории Владимир Минин и его хор уделяли огромное внимание пропаганде современной музыки. Нынешний альбом — первая запись под управлением Тимофея Гольберга. По инициативе дирижера, в 2019 году ставшего художественным руководителем коллектива, в репертуар Минин-хора вошло немало сочинений XX—XXI столетий. В ноябре 2019 года в Москве под управлением Тимофея Гольберга состоялось два исполнения Реквиема Шнитке (Римско-католический Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, Рахманиновский зал Консерватории).

«В Реквиеме Шнитке многочисленные музыкальные аллюзии, контрастные стили спаяны в единую философскую и музыкальную концепцию. В этой концепции барокко — образ идеального, но утраченного мира, диссонансы — хаос мира сегодняшнего, а, например, танго — аллегория гибели нравственности. Это очень «атмосферный» Реквием с множеством созерцательных и медитативных моментов», — отмечает Тимофей Гольберг.

Запись Реквиема сделана зимой 2021 года в Тонстудии «Мосфильма» звукорежиссером Геннадием Папиным. Помимо Реквиема, альбом включает Три духовных хора, обращающихся к православной музыкальной традиции и сочиненных в одну ночь 1984 года.

Помимо Реквиема Шнитке, в концерте 27 апреля Минин-хор исполнит хоровую миниатюру Гии Канчели (1935—2019) для хора и ансамбля ударных «Убаюкивание солнца» (Lulling the sun, 2008). Шнитке и Канчели связывала многолетняя дружба, ее фундаментом была общность художественных устремлений.

Кроме самого альбома, Минин-хор представит 10-минутный документальный фильм о том, как проходила запись.