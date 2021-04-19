Министр культуры Коми ушел со своего поста в преддверии нового назначения

Об этом сообщили в пресс-службе главы региона в разговоре с агентством ТАСС.

Сергей Емельянов освобожден от должности министра культуры, туризма и архивного дела Коми с 25 апреля. Исполняющим обязанности главы регионального ведомства станет первый замминистра республики Константин Баранов.

Ранее сообщалось, что глава минкультуры Коми уйдет со своего поста в связи с предполагаемым назначением на должность директора Александринского театра в Санкт-Петербурге. 13 апреля Емельянов выступил с прощальным видео на официальной странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

По словам статс-секретаря — первого замминистра культуры РФ Аллы Маниловой, министр культуры Ольга Любимова не делала Сергею Емельянову личных предложений, как о том сообщили некоторые СМИ. В выборе кандидатуры руководителя театра министерство ориентируемся на выбор творческого лидера, подчеркнула Манилова.

В пользу Емельянова, по ее словам, высказался Валерий Фокин, обратив внимание на молодость и энергию госслужащего. «Мы согласились с этим предложением, министерству важно, чтобы была гармония менеджмента и художественного руководства учреждением», — пояснила Манилова, отметив, что на посту министра культуры региона Емельянов сумел сделать регион узнаваемым в культурной повестке.



