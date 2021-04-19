Отметившую 84-летие Светлану Немоляеву назвали «национальным достоянием»

Российская актриса, народная артистка РСФСР отметила день рождения 18 апреля, пишет Федеральное агентство новостей.

Немоляева служит в Театре имени Маяковского уже более 60 лет, сообщила ее коллега Ольга Прокофьева в разговоре с ФАН. На ее счету более сотни ролей в кино и около 50 спектаклей, поставленных на сцене родного театра.

Творческая биография актрисы достойна уважения и похвал, отметила Прокофьева. «У меня вызывает восхищение ее отношение к профессии актера, ее трепетность», — сказала коллега актрисы.

Недавно Немоляева выпустила премьеру «Как важно быть серьезным», блеснув там молодостью, красотой и остроумием, отметила собеседница агентства. Каждая возможность пообщаться со знаменитостью — это большая радость, призналась Прокофьева. Исполнить ее роль в спектакле «Кант», когда актриса не смогла выйти на сцену из-за болезни, было большой ответственностью, отметила актриса.



