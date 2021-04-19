Спектакль «Страсти по Бумбарашу» вернется на сцену Московского театра Олега Табакова

Об этом сообщила пресс-атташе театра Ольга Андрейкина в разговоре с агентством тасс .

Спектакль «Страсти по Бумбарашу» был создан в 1993 году по пьесе Юлия Кима и на музыку Владимира Дашкевича. Премьерные показы обновленной версии пройдут 10 и 11 июня, билеты на них уже в продаже, сообщила пресс-атташе.

Спектакль не сходил со сцены 18 лет, объездив полмира с гастролями. Олег Табаков хотел, чтобы постановка вернулась в репертуар театра с новыми молодыми артистами, рассказали в театре.

По словам Владимира Машкова, в каждом театре должно быть несколько знаковых спектаклей, отражающих различные этапы его истории. «Я всегда держал в памяти эту работу, как мой долг Олегу Павловичу», — заявил худрук театра, пообещав выполнить этот долг с радостью.

В спектакле участвуют 45 актеров — почти вся труппа театра. Кроме того, задействованы студенты Школы Олега Табакова. В роли Бумбараша на сцене выступит недавний выпускник Школы Олега Табакова Севастьян Смышников.



