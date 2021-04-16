Мадс Миккельсен может сыграть злодея в фильме «Индиана Джонс 5»

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Актер присоединился к кастингу проекта, сообщило издание Deadline.

Датский актер Мадс Миккельсен будет играть в картине вместе с Харрисоном Фордом и Фиби Уоллер-Бридж.

Снимать киноленту будет режиссер Джеймс Мэнголд. Продюсером проекта стал Стивен Спилберг, пишет ФАН.

Хотя пока не объявлено, какая именно роль достанется Мадсу Миккельсену, исходя из подбора актеров догадаться о ней несложно: скорее всего, харизматичный датчанин исполнит роль очередного злодея, который будет противостоять Форду и Уоллер-Бридж, отмечают эксперты.

Премьера фильма «Индиана Джонс 5» должна состояться 22 июля 2022 года. Съемки начнутся уже этим летом.