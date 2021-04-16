Лиам Нисон сыграет киллера, которому мешают провалы в памяти

Кадр из х/ф «Заложница»

Актер исполнит главную роль в боевике «Память», сообщает Collider.

Снимать боевик будет создатель фильма «Казино Рояль» Мартин Кэмпбелл. По сведениям издания, Нисону досталась роль наемного убийцы, который сам становится мишенью за то, что отказывается выполнить заказ.

Герой Нисона обладает большим арсеналом навыков наемного убийцы, благодаря которым все время остается на шаг впереди охотящихся за ним преступников и ФБР. Однако при этом он страдает тяжелой потерей памяти, влияющей на каждое его решение.

Киллер не может вспомнить многие детали произошедшего, в то время как враги приближаются к нему. В этой ситуации ему приходится подвергать сомнению каждое свое действие, а также людей, которым ему можно доверять.

Вместе с Нисоном в фильме сыграет Гай Пирс в роли агента ФБР и Моника Беллуччи в роли главы крупной технологической компании. Самому Пирсу уже приходилось играть человека, борющегося с провалами памяти в картине «Помни».